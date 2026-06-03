Представитель Кремля напомнил о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что ответы РФ будут носить «системный характер»

Кремль: «спецоперация» продолжается, чтобы исключить атаки, в том числе и на Санкт-Петербург Представитель Кремля напомнил о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что ответы РФ будут носить «системный характер»

Россия будет продолжать проведение «специальной военной операции» именно для того, чтобы не было таких атак дронов, как на Санкт-Петербург. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, каким образом Москва планирует ответить на атаку дронов на Санкт-Петербург накануне начала Петербургского международного экономического форума.

«Что касается конкретного об ударах: информация об этом целиком и полностью - прерогатива региональных властей и нашего министерства обороны. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция», - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что ответы РФ будут носить «системный характер». «Они, собственно, уже носят системный характер», - отметил он.

Песков также прокомментировал участие президента РФ Владимира Путина в Петербургском международном экономическом форуме.

«Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание», - сказал представитель Кремля.

По его словам, Путин «работает и над своим выступлением, и над теми мероприятиями, которые состоятся на полях форума».