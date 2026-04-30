Кремль: РФ продолжит борьбу с негативными проявлениями, в том числе в Мали

РФ продолжит борьбу с терроризмом, экстремизмом и другими негативными проявлениями, в том числе в Мали. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления о том, что повстанцы-туареги ставят перед собой цель заставить Россию уйти из Мали.

«Россия продолжит, в том числе и в Мали, борьбу с экстремизмом, терроризмом и другими негативными проявлениями и продолжит оказывать помощь действующей власти», - сказал Песков, указав на то, что Россия присутствует в Мали в «связи с той необходимостью, которая заявляется действующей властью».

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что РФ не предлагала нового механизма, аналогичного совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Нет, это не так», - сказал Песков, отвечая на вопрос, предлагает ли Москва для урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы создать новый механизм, аналогичный СВПД.

Песков также сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора условились о продолжении посреднических услуг в урегулировании конфликтов.

«Условились, что будут продолжаться посреднические услуги, контакты будут продолжаться, но какой-то конкретики пока нет», - отметил он.

По словам представителя Кремля, один разговор Путина и Трампа не может вдруг «оздоровить обстановку в мире» и переломить негативные тенденции, так как «концентрация конфликтов» слишком велика.

«Разумеется, один телефонный разговор с трудом может оздоровить обстановку в мире, потому что, к сожалению, концентрация конфликтов настолько велика и настолько серьезны последствия целого ряда конфликтов для международной обстановки, для международной экономики, что, конечно, очень сложно эти тенденции прекратить в один момент», - сказал он.

Песков также прокомментировал дату нового перемирия ко Дню Победы.

«Пока мы исходим из того, что речь идет о Дне Победы, но числа, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, - это будет решаться верховным главнокомандующим», - указал представитель Кремля.

По его словам, Москва объявит о сроках перемирия , как только президент России примет решение. «Для этого нужно прежде всего решение президента, мы сразу же его обнародуем», - отметил он. При этом Песков указал, что Москва пока не слышала реакцию Киева на инициативу российской стороны. «Конечно, по крайней мере, все бы ожидали от киевского режима какую-то реакцию в плане, скажем так, адекватных намерений. Но пока этого нет», - сказал он, отметив, что реакции Киева для временного перемирия в зоне «спецоперации» не нужно.

Кроме того, в Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева использовать Азербайджан в качестве площадки для переговоров.

«Об этом речи пока не идет», - сказал Песков.