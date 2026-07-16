«Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек по ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне», - представитель Кремля

Кремль: РФ признательна Турции за готовность продолжать содействовать выходу на мирный трек по Украине «Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек по ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне», - представитель Кремля

Россия признательна Турции за готовность продолжать содействовать выходу на мирный трек в вопросе урегулирования конфликта в Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара продолжит организацию переговоров между РФ и Украиной и будет вести активную дипломатию для урегулирования конфликта, а также давая оценку возможности возобновления переговоров по Украине при посредничестве Турции.

«Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек по ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне», - сказал представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, «пока каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет».

«Мы их не фиксируем. Но Российская Федерация сохраняет свою открытость для этого пути», - отметил он.

Представитель Кремля также прокомментировал вопрос об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова, в частности в свете продолжения «специальной военной операции».

«Мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО («специальной военной операции»).Но по большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, чтобы в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить «специальную военную операцию». В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди», - сказал он.

Кроме того, в Кремле дали оценку обстановке на Ближнем Востоке, в частности вооруженному противостоянию между США и Ираном.

Песков заявил, что запрос на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным со стороны Ирана пока не поступал.

«Мы продолжаем контакты с нашими иранскими коллегами. Вместе с другими странами региона и мира мы констатируем очередной виток дестабилизации обстановки в зоне Персидского залива. Это все чревато продолжающимися негативными последствиями для мировой экономики, что не может не вызывать опасений и сожалений», - отметил он.

При этом в Кремле отказались проводить параллели между конфликтами вокруг Ирана и Украины.

«Каждый конфликт уникален по своей сути и по набору деталей, которые приходится решать во время процесса урегулирования. И многие конфликты очень сложны по своей структуре. И фактически решить многие конфликты в виде «сделки», как это принято говорить в США, невозможно. Это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования. Это единственное, что может помочь в урегулировании. Поэтому сравнивать и проводить параллели мы бы не стали», - заключил Песков.