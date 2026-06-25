«Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией», - представитель Кремля

Кремль: РФ потребует разъяснений от Apple относительно удаления приложений VK «Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией», - представитель Кремля

Россия ожидает от Apple разъяснений относительно удаления приложений VK и ее дочерних сервисов. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с удалиением приложения VK из App Store.

«Это не первый раз, когда Apple из российского сегмента AppleStore удаляет наши приложения, приложения российского производства. Совсем недавно это произошло с «Максом», были и другие случаи. Безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг», - сказал Песков.

По его словам, перед тем как делать какие-то выводы соответствующее российское ведомство вступит в контакт с этим сервисом.

«Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией», - отметил представитель Кремля.

«Безусловно, такие решения об исключении наших приложений - тем более таких массовых - из Apple Store, это бьет по интересам пользователей не только в нашей стране, но и русскоязычного мира, который активно использует VK и все дочерние сервисы», - заметил Песков.

«Речь идет о десятках миллионов людей, интересы которых затрагивают подобные странные, по меньшей мере, решения корпорации Apple», - указал он.

При этом Песков посоветовал активным пользователям сервиса переходить на Android.

«Для тех, кто действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть моментальное решение проблемы. Перейдите на Android, перейдите на наши системы», - добавил он.

Песков также прокомментировал сообщения украинских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы разрешил Киеву наносить удары вглубь России.

«Украинским СМИ верить нельзя. Это первое. Второе, мы совсем недавно слышали заявления господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования. Вы знаете, что эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского урегулирования - мы весьма признательны и высоко их оцениванием. Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно», -считает представитель Кремля.

«И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом. Мы из этого и исходим. Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского урегулирования», - добавил он.

Отвечая на вопрос о работе ретрансляторов в Беларуси, Песков посоветовал адресовать его не президенту Украины Владимиру Зеленскому, а Минску.

«Что касается ретрансляторов, я не располагаю такой информацией. Работа ретрансляторов находится в компетенции соответствующих ведомств. Думаю, что вы можете на этот счет адресовать свои вопросы не Зеленскому в Киеве, а, наверное, в Минск. И там вам ответят», - сказал он.