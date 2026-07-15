Мы видим, что сейчас американцы заняты другими делами, им не до украинского трека, заявил Дмитрий Песков

Кремль: РФ получает сигналы о готовности США продолжить работу по Украине после урегулирования с Ираном Мы видим, что сейчас американцы заняты другими делами, им не до украинского трека, заявил Дмитрий Песков

Кремль по имеющимся каналам получает сигналы, что США готовы продолжить работу на украинском треке после урегулирования вокруг Ирана. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Судя по продолжающимся нашим каналам общения, о которых, собственно, всем хорошо известно, мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать свои услуги посреднические в плане украинского урегулирования», - цитируют представителя Кремля российские государственные СМИ в среду, 15 июля.

При этом, он указал на то, что Соединенным Штатам сейчас не до урегулирования вокруг Украины, поскольку ситуация в зоне Персидского залива опять пришла в фазу деградации.

«Мы видим, что сейчас американцы заняты другими делами. К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать такой глобальной озабоченности. Поэтому американцам сейчас не до украинского урегулирования», - отметил Песков.

Кремль фиксирует заявления США о санкциях против РФ

Кремль внимательно слушает и анализирует поступающие заявления США о санкциях в отношении РФ, сказал Дмитрий Песков.

«Что касается санкционной проблематики, мы внимательно слушаем, фиксируем и анализируем заявления, которые идут на рабочем уровне и на уровне президента США относительно этих санкций. Будем смотреть в зависимости от развития события», - отметил он.

Сербия не вовлечена в посредничество по Украине

Сербия не имеет отношения к посредническим усилиям по урегулированию ситуации вокруг Украины, указал пресс-секретарь президента РФ.

В среду, 15 июля президент Сербии Александар Вучич прибыл в Киев. Пескова спросили, передавала ли российская сторона с ним какое-то послание и видит ли РФ возможность, что именно Сербия может стать посредником в контактах не только с Киевом, но и с Европой. «До сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию», - отреагировал представитель Кремля.

По его словам, российская сторона не передавала никаких посланий Владимиру Зеленскому с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Москва сожалеет из-за дестабилизации в зоне Персидского залива

Кремль сожалеет, что ситуация в Персидском заливе далека от стабильности и опять перешла в фазу деградации, заявил пресс-секретарь российского лидера.



«К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать такой глобальной озабоченности», - сказал он.

