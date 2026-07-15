Кремль: РФ получает сигналы о готовности США продолжить работу по Украине после урегулирования с Ираном

Ulviyya Amoyeva
15 Июля 2026•Обновить: 15 Июля 2026
Кремль по имеющимся каналам получает сигналы, что США готовы продолжить работу на украинском треке после урегулирования вокруг Ирана. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Судя по продолжающимся нашим каналам общения, о которых, собственно, всем хорошо известно, мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать свои услуги посреднические в плане украинского урегулирования», - цитируют представителя Кремля российские государственные СМИ в среду, 15 июля.
При этом, он указал на то, что Соединенным Штатам сейчас не до урегулирования вокруг Украины, поскольку ситуация в зоне Персидского залива опять пришла в фазу деградации.
«Мы видим, что сейчас американцы заняты другими делами. К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать такой глобальной озабоченности. Поэтому американцам сейчас не до украинского урегулирования», - отметил Песков.
Кремль фиксирует заявления США о санкциях против РФ
Кремль внимательно слушает и анализирует поступающие заявления США о санкциях в отношении РФ, сказал Дмитрий Песков.
«Что касается санкционной проблематики, мы внимательно слушаем, фиксируем и анализируем заявления, которые идут на рабочем уровне и на уровне президента США относительно этих санкций. Будем смотреть в зависимости от развития события», - отметил он.
Сербия не вовлечена в посредничество по Украине
Сербия не имеет отношения к посредническим усилиям по урегулированию ситуации вокруг Украины, указал пресс-секретарь президента РФ.
В среду, 15 июля президент Сербии Александар Вучич прибыл в Киев. Пескова спросили, передавала ли российская сторона с ним какое-то послание и видит ли РФ возможность, что именно Сербия может стать посредником в контактах не только с Киевом, но и с Европой. «До сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию», - отреагировал представитель Кремля.
По его словам, российская сторона не передавала никаких посланий Владимиру Зеленскому с президентом Сербии Александаром Вучичем.
Москва сожалеет из-за дестабилизации в зоне Персидского залива
Кремль сожалеет, что ситуация в Персидском заливе далека от стабильности и опять перешла в фазу деградации, заявил пресс-секретарь российского лидера.
«К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать такой глобальной озабоченности», - сказал он.