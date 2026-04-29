Кремль: РФ не рассматривает возможность выхода из формата ОПЕК+ При этом представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «суверенным» решение Объединенных Арабских Эмиратов покинуть ОПЕК и ОПЕК+

Россия не рассматривает возможность выхода из формата ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Москва возможность выхода из ОПЕК+.

«Нет», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

При этом Песков назвал «суверенным» решение Объединенных Арабских Эмиратов покинуть ОПЕК и ОПЕК+.

«Мы с уважение к этому относимся. Мы приветствуем заявления, которые были из Абу-Даби о том, что Эмираты продолжат ответственную позицию на энергетических рынках и координацию на двусторонней основе», - сказал он.

«Имея весьма и весьма конструктивные и дружественные отношения с Абу-Даби, мы, конечно, рассчитываем на продолжение весьма продуктивных, конструктивных и эффективных контактов с Объединенными Арабскими Эмиратами, в том числе и в рамках энергодиалога», - отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия, что выход ОАЭ не будет означать конец ОПЕК+, Песков заявил, что в РФ «хотели бы на это, надеется».

«Это очень важное направление работы, которое особенно важно в нынешних условиях, когда энергетические рынки, мягко говоря, штормит. Это формат, который позволяет существенно минимизировать колебания не энергетических рынках и позволяет стабилизировать эти рынки», - заключил он.

Ситуация вокруг НПЗ в Туапсе



В Кремле также сообщили о продолжении работы российский властей над минимизацией последствий ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Туапсе.

«Реакция по минимизации последствий от этих ударов соответствующих ведомств и сил продолжается и в настоящий момент. Поэтому давать какие-то оценки преждевременно, ведется большая, напряженная работа, в которой задействованы сотни и сотни людей, сотни и сотни специалистов, которые героически борются с последствиями этих террористических ударов», - сказал Песков.

Он напомнил, что глава МЧС Александр Куренков по поручению российского лидера «незамедлительно направился на место аварии», которая произошла после ударов украинских дронов. «Вчера президент получал несколько раз доклады от Куренкова», - отметил представитель Кремля.

«Хочу напомнить: это все является следствием ударов дронов, которые направили вооруженные силы киевского режима. Хочу напомнить, что эта нефть предназначалась для экспорта, для обеспечения обязательств России по экспортным контрактам», - сказал Песков, обратив внимание на то, что сейчас с последствиями ударов дронов по НПЗ в Туапсе борются сотни специалистов, «так же, как и мировое энергетическое сообщество отчаянно борется с последствиями дефицита нефти на международных рынках».

Кроме того, в Кремле прокомментировали решение провести парад Победы 9 мая в Москве без военной техники.

По словам Пескова, «речь идет об оперативной обстановке».

«Поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет. Но давайте не забывать, все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату», - сказал представитель Кремля, указав на то, что «парад все равно будет, пусть и в усеченном формате».

Заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова

Между тем помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на параде Победы в Москве будут присутствовать зарубежные гости.

По его словам, в числе гостей также будет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Про Фицо много говорят, так что Фицо могу подтвердить», - сказал Ушаков.