Дмитрий Песков также назвал «абсолютно неприемлемой» для России идею о размещении иностранного военного контингента на территории Украины

Кремль: РФ не «лелеет» надежд на улучшение отношений с Британией при новом премьере Дмитрий Песков также назвал «абсолютно неприемлемой» для России идею о размещении иностранного военного контингента на территории Украины

Москва не «лелеет» надежд, что с приходом нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма отношения с Лондоном улучшатся. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, таких надежд мы не лелеем. Таких надежд у нас нет», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя сообщения о том, что российский фрегат якобы провел учения в международных водах недалеко от британских берегов в свете вступления в должность Бернэма, Песков заявил, что все действия военных кораблей России осуществляются в строгом соответствии с международным правом.

«Все учения, все действия наших военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом, морским правом. Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», - сказал он.

Представитель Кремля также обратила внимание на то, что одними из первых заявлений Бернэма были о «безоговорочной» поддержке Украины.

«Одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины, соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем», - указал он.

При этом представитель Кремля заявил об отсутствии планов у президента РФ Владимира Путин относительно каких-либо контактов с новым британским премьером.

Песков также назвал «абсолютно неприемлемой» для России идею о размещении иностранного военного контингента на территории Украины.

«К сожалению, она не странная, и это не мечта. Это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза и вынашивают в том числе в НАТО. И действительно, речь идет о том, неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть, эти планы якобы готовы, и более того, это станет частью гарантий безопасности для Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо, такие действия мы допустить не можем. Собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, «специальная военная операция» и проводится», - отметил он.

Отвечая на вопрос о вызове временного поверенного в делах посольства России в Нью-Дели Владимира Ладанова в МИД Индии после гибели четырех индийских моряков в результате удара по порту Одессы, Песков сообщил, что контакты с индийской стороной продолжаются.

«Мы продолжаем наши контакты с индийскими партнерами. Мы разъясняем нашу позицию. А главное, наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима», - сказал представитель Кремля.

Песков также прокомментировал заявления о том , что склады Wildberries якобы используются для поставок товаров для нужд российской армии.

«Это не так», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. «Киевский режим продолжает наносить удары по мирным целям, в этом террористическая сущность киевского режима», -указал он.

Песков отметил, что ситуация у представителей малого и среднего бизнеса после атаки «непростая» в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания.

«Этим вопросом занимается правительство, по деталям лучше обращаться в кабинет министров. Правительство на связи с компанией, более конкретного сказать по этой теме ничего нельзя», - сказал он.

Кроме того, в Кремле на стали комментировать информацию о якобы возможном визите главы ФБР Кэша Патела в Россию.

«Я не располагаю об этом информацией, никакой информации. Вы знаете, что такие визиты проходят обычно достаточно в непубличном режиме, поэтому я по этой теме ничего вам сказать не могу», - добавил Песков.