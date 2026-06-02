Кремль: РФ наносят «системные удары» по Украине и «эта практика будет продолжаться» По словам представителя Кремля, несмотря ни на что для РФ предпочтительным является достижение целей мирным путем

ВС России наносят «системные удары» по военной инфраструктуре Украины, в том числе по Киеву и другим городам и такая практика будет продолжена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Эта практика будет продолжаться, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России», - сказал Песков, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что Украина сама решила придать конфликту новое качество.

Представитель Кремля указал, что Киев в связи с инцидентом вокруг Старобельска решил «открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом».

«Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным и околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. Киевский режим об этом прекрасно знал и уничтожал колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорят технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорилось. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма», - отметил он.

По словам представителя Кремля, несмотря ни на что для РФ предпочтительным является достижение целей мирным путем.

«Поэтому - да, мы достигнем наших целей, и мы готовы к тому, чтобы достигнуть их мирным путем, путем мирных переговоров. Если нет, если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, «специальная военная операция» будет продолжаться», - указал Песков.

Говоря о переговорах по Украине, представитель Кремля сообщил, что президент России Владимир Путин говорил не далее как в Астане, что сейчас «действительно процесс на паузе».

«Но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе», - сказал он.

Комментируя заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова о том, что президент Украины Владимир Зеленский попытается добиться прекращения боевых действий как можно быстрее, и желательно до зимы, Песков сказал, что «война может быть завершена до конца суток».

«Что касается Зеленского и завершения войны до конца года: война может быть завершена до конца суток, мы тоже об этом неоднократно говорили. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов», - указал он.