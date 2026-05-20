Кремль: РФ и КНР в целом достигли понимания по проекту «Сила Сибири -2»

РФ и КНР в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири -2» . Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент сегодня говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по «Силе Сибири -2» есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется», - сказал Песков.

Он отметил, что четкого понимания сроков реализации этого проекта пока нет. «Это коммерческая информация все-таки. Но это достаточно большое достижение», - добавил он.

В Кремле также прокомментировали заявления президента Украины Владимира Зеленского о подготовке плана ударов по России на июнь.

«Действительно, снова и снова мы слышим воинственные заявления. Это не те заявления, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры», - сказал Песков.

Представитель Кремля указал, что воинственные заявления Киева «подчеркивает и доказывает, кто является главным препятствием на пути выхода на мирные рельсы». «Это Зеленский и его режим», -считает Песков.

«Конечно, главное на фоне этих заявлений Зеленского принимать меры, и у меня нет никаких сомнений, что наши военные так и делают, чтобы минимизировать риски прежде всего для населения», - отметил представитель Кремля, указав на то, «Москва остается открытой для мирного пути урегулирования».

«На фоне воинственных заявлений Зеленского мы должны и будем продолжать «специальную военную операцию» до тех пор, пока мы не достигнем наших целей», - заключил он.