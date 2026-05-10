Кремль: РФ ждет от Еревана разъяснений по «антироссийским» заявлениям Зеленского Мы не понимаем, почему из Армении звучат «антироссийские высказывания» - Дмитрий Песков

Армения вправе проводить любые мероприятия, в том числе саммит с ЕС, однако в Москве считают ненормальным предоставление союзным Ереваном площадки для «русофобских высказываний» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Такую оценку дал в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений от Еревана», - заявил Песков в воскресенье, 10 мая.

Москва приветствует стремление Еревана к развитию добрых отношений по всем направлениям, сказал пресс-секретарь российского лидера.

При этом, он считает, что предоставление Ереваном площадки для «антироссийских высказываний» не вяжется с духом российско-армянских отношений. «Ненормальным только является то, что в Ереване дали площадку для абсолютно антироссийских высказываний. Вот это ненормально, не вяжется с духом отношений наших с Ереваном», - сказал Песков.

Конфликт РФ и Украины - не война Армении

Конфликт РФ и Украины - не война Армении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о рукопожатиях руководства Еревана с политиками занимающими «недружественную» к РФ позицию на саммите Армения-ЕС.

«Ну, смотрите, во время международных саммитов здороваются все. В этом нет ничего предосудительного. И это [конфликт РФ и Украины] не война Армении», - сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

РФ не понятно отсутствие реакции Пашиняна на выступление Зеленского в Ереване

Россия не понимает, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян не пытался «сбалансировать» своими заявлениями «антироссийское» выступление Владимира Зеленского в Ереване, заявил представитель Кремля.

«Мы не понимаем, почему из Армении звучат антироссийские высказывания. Вот этого мы не понимаем. А почему глава правительства Армении не пытается как-то это сбалансировать своими заявлениями? Вот это пока мы не можем объяснить», - отметил он.

Такие действия руководства Армении, как предоставление площадки для антироссийских высказываний, а также отсутствие «балансирующих» заявлений со стороны Еревана, открывают поле для анализа, заявил пресс-секретарь.

«Судя по тому, что была предоставлена площадка для антироссийских заявлений, судя по тому, что не было никаких балансирующих заявлений со стороны руководства Армении, здесь открывается поле для дополнительного анализа», - сказал он.

По его словам, Москве в отношениях с Ереваном важно, чтобы он не занимал антироссийскую позицию. «Главное, чтобы Армения не занимала антироссийские позиции. Вот что для нас главное», - добавил представитель Кремля.