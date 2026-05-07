Кремль: РФ «высоко» ценит посреднические услуги США по Украине

РФ ценит посреднические услуги США в украинском урегулировании и надеется, что они будут продолжены. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем, что услуги доброй воли и услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит. Мы высоко ценим эти услуги», - сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах возобновления переговоров по Украине.

По его словам, Москва открыта к «продолжению переговорного процесса».

«Ожидаем, что процесс найдет свое продолжение», - отметил Песков, указав на то, что американские переговорщики сейчас «по понятным причинам» сконцентрированы на ситуации вокруг Ближнего Востока.

«По понятным причинам сейчас американские переговорщики концентрируются на других вопросах. Иранская тематика, конечно, сейчас для них находится в приоритете. Это непосредственный процесс, где Америка является прямым участником, а не посредником», - сказала он.

Перемирие по случаю Дня Победы

Песков заявил, что перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы, будет действовать 8 и 9 мая.

При этом, по словам представителя Кремля, «никакой реакции российской стороны» на объявленный Киевом «режим тишины», не было.

«Что касается формата проведения парада, то на этот счет было достаточно детальное сообщение министерства обороны две недели назад, с тех пор ничего не изменилось», -сказал Песков, указав на то, что акция «Бессмертный полк» в России в этом году пройдет в электронном формате. «Он будет в очном формате в ряде других стран, где по-прежнему проявляют интерес к Бессмертному полку», - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, принимаются ли дополнительные меры безопасности президента РФ Владимира Путина на День Победы, Песков заявил, что «накануне больших праздников, (а, конечно же, главным образом к большим праздникам в нашем стране относится День Победы), всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб».

«Как в отношении каждого главы государства во всем мире, будь то главы государств в Америке, главы государств в Европе, главы государств в Азии и так далее - в отношении главы российского государства для обеспечения его безопасности принимаются соответствующие меры»,- указал представитель Кремля.

Песков также заявил, что Польша, как и ряд других европейских государств, «открыто позиционируют Россию как основную угрозу для себя».

«Мы категорически это отвергаем, мы неприемлем такое отношение к нашей стране и говорим об обратном. Основываясь на этой линии, которая фактически стала стратегической для них, эти страны ведут дело к существенной конфронтации на европейском континенте и к нагнетанию напряженности, это их ответственность», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о планах Польши по милитаризации.

«Что касается процесса милитаризации, которая следует за этими заявлениями, конечно, это стоит дорого в финансовом плане. Населению страны придется раскошелиться, потому что вся эта милитаризация будет проводиться за счет граждан, в данном случае за счет граждан Польши», - добавил он.

Кроме того, Песков выразил сомневается в надежности источников публикаций СМИ относительно угрозы «государственного переворота» в России.

Он отметил, что не знает о существовании «европейской разведки».

«Что такое европейская разведка? Мне неизвестно о существовании такой. Я не читаю такие материалы», — ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать соответствующие публикации.