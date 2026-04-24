Кремль: РФ будет на «должном уровне» представлена на саммите G20 в Майами

Россия будет на должном уровне представлена на саммите Группы двадцати (G20) в Майами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с российским корреспондентом «Вестей», отвечая на вопрос о том, может ли российский лидер Владимир Путин поехать в Майами.

«Президент Путин может поехать в Майами как член страны «двадцатки», может не поехать, может поехать другой российский представитель. Но в любом случае Российская Федерация будет достойно, на должном уровне представлена на этом саммите», - сказал Песков.

По его словам, РФ по-прежнему придает «большое значение работе в рамках «двадцатки».

«Тем более что, судя по всему, с учетом тех кризисов, которые сейчас нарастают и зарождаются, к моменту проведения саммита будет много о чем говорить», - добавил представитель Кремля.

Ранее неназванный американский чиновник в интервью Washington Post заявил, что приглашение Путина на саммит лидеров G20, запланированный на 14-15 декабря в Майами, находится на рассмотрении.

Однако президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что ему ничего не известно о приглашении Путина на саммит G20. «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», - сказал он.