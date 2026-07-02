«Россия продолжит усиливать давление на киевский режим с тем, чтобы достигнуть поставленных целей», - представитель Кремля

Кремль: Россия продолжит усиливать давление на Киев «Россия продолжит усиливать давление на киевский режим с тем, чтобы достигнуть поставленных целей», - представитель Кремля

Россия продолжит усиливать давление на киевскую администрацию, чтобы достигнуть поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении расширить санкции против России.

«Россия продолжит усиливать давление на киевский режим с тем, чтобы достигнуть поставленных целей», - сказал Песков.

Он отметил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов утром доложил по телефону президенту РФ Владимиру Путину «о результатах массированного ответного удара ВС РФ по Киеву, другим населенным пунктам».

«Утром сегодня во время ежедневного доклада Верховному главнокомандующему начальник генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара Вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам», - подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков указал, что эскалация со стороны Евросоюза по отношению к России «усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте».

«То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации и, собственно, посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией, - это тоже однозначно», - сказал он.