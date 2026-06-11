«Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности. Мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу», - представитель Кремля Дмитрий Песков

Кремль: Россия призывает США и Иран вернуться к переговорам «Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности. Мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу», - представитель Кремля Дмитрий Песков

В России обеспокоены новым витком напряженности между США и Ираном и призывают все стороны вернуться к переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый виток напряженности на Ближнем Востоке.

«Мы обеспокоены этим. Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности. Мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу, потому что очередной виток эскалации напряженности чреват новыми, дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики в целом», - сказал представитель Кремля.

Кроме того, в Кремле прокомментировали ситуацию в банковском секторе РФ.

«Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора», - сказал Песков, указав на то, что российский мегарегулятор внимательно следит за ситуацией и принимает все необходимые меры.

«Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, — это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности», - отмети представитель Кремля.

На рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг, касающихся внешнеторговых операций, - добавил он.