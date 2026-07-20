Москва никогда не была инициатором сворачивания отношений с европейскими странами - Дмитрий Песков

Кремль: Россия остается открытой к диалогу со странами Европы Москва никогда не была инициатором сворачивания отношений с европейскими странами - Дмитрий Песков

Россия остается открытой к диалогу со странами Европы и никогда не была инициатором сворачивания отношений.



Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 20 июля.

«Россия продолжает быть открытой к диалогу, мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений», - цитируют Пескова российские государственные СМИ.

Представитель Кремля сообщил, что власти Германии не делали каких-либо практических шагов для возобновления диалога с Россией.



«Нет, не было», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе и ФРГ. Но, тем не менее, в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран», - отметил Песков.



По его словам, Россия будет использовать приобретенный опыт при возобновлении диалога со странами Европы. «Разумеется, тот опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Контакты с США по линии Кремля отсутствуют

Никаких контактов с США по линии Кремля не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Нет, пока за последние дни каких-то контактов по нашей линии не было», - сказал Песков, отвечая на вопрос идут ли в последнее время контакты с США по линии Кремля.



По его словам, внешнеполитические ведомства России и США осуществляют контакты скорее технического характера. «По линии министерств иностранных дел, по линии дипломатических ведомств разумеется контакты, скорее технические, осуществляются», - отметил представитель Кремля.

