«Надеемся, что, когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог», - представитель Кремля

Кремль : Россия и США продолжают контакты по Украине «Надеемся, что, когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог», - представитель Кремля

Между Россией и США осуществляются контакты по Украине, однако говорить об ускорении урегулирования не приходится. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я в данной ситуации не придавался бы излишнему оптимизму, действительно осуществляются контакты. Это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится. Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами и надеемся, что, когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог», - сказал Песков.

Представитель Кремл напомнил, что МИД РФ возобновил позицию Москвы о готовности к процессу мирного урегулирования.

«Мы остаемся открытыми для переговорного процесса, но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу «специальную военную операцию»», - сказал он.

В Кремле также прокомментировали информацию о том, что США и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке Вашингтоном мирной ядерной программы королевства.

«Наша позиция в плане режима нераспространения всем хорошо известна. Это касается ядерного оружия. И также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом, на мирную атомную энергию. Это право должно быть и у Ирана, это право должно быть и у Саудовской Аравии, и у других государств», - заключил Песков.