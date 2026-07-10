Как только будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведен - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Кремль: разговор Путина и Трампа состоится, когда возникнет необходимость Как только будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведен - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости может быть согласован и проведен в кратчайшие сроки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ в пятницу, 10 июля.

«Действительно, пока телефонный разговор не состоялся. Здесь особой подготовки не требуется. Как только будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведен», - отметили пресс-секретарь.

По его словам, последний разговор Путина и Трампа состоялся 4 июля. При этом Москва и Вашингтон продолжают поддерживать рабочие контакты по вопросам двустороннего диалога.

«Контакты по линии диалога работают», - подчеркнули представитель Кремля.

Песков также прокомментировал мирное урегулирование в Украине. Россия по словам пресс-секретаря, по-прежнему открыта к достижению своих целей политико-дипломатическим путем, однако Киев, по оценке Москвы, «в настоящее время не демонстрирует готовности к мирному процессу».

«Мы видим, что Киев сейчас абсолютно не склонен к мирному урегулированию. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров. Президент Путин сохраняет такую открытость», - заявили он.

Песков также указал, что «по мере эскалации со стороны Киева» Россия продолжает расширять «зону безопасности» на границе с Украиной.

«По мере того как киевская сторона пытается эскалировать конфликт, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом президент Путин уже неоднократно говорил», - отметили в Кремле.

На вопрос о том, готовы ли США «оказать давление на Киев» для прекращения ударов по российской инфраструктуре, в Кремле предложили обратиться к американской администрации.

«Этот вопрос нужно адресовать Белому дому: готова ли американская сторона оказывать давление на киевский режим», - заявили там.

Атаки на Запорожскую АЭС чрезвычайно опасны

Песков назвал «чрезвычайно опасными» атаки на объекты, связанные с Запорожской атомной электростанцией.

«Удары наносятся как по объектам мирной инфраструктуры, так и по инфраструктуре, имеющей непосредственное отношение к станции и ее энергообеспечению», - отметили он.

Песков добавил, что Кремль поддерживает постояннй контакт с руководством Международного агентства по атомной энергии и обращает внимание организации на недопустимость подобных действий.

«Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и продолжает указывать на недопустимость такой опасной и провоцирующей деятельности Киева», - подчеркнули в Кремле.