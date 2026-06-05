Эта тема будет так или иначе фигурировать на пленарном заседании ПМЭФ – Дмитрий Песков

Кремль: Путин ознакомился с открытым письмом Зеленского Эта тема будет так или иначе фигурировать на пленарном заседании ПМЭФ – Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин получил информацию об открытом письме президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 5 июня.

«Передали президенту, он ознакомился. Президенту доложено. С большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать на пленарном заседании ПМЭФ. Забегать вперед я бы не хотел», - сказал представитель Кремля российским СМИ на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

При этом, указал на отсутствие официальных каналов общения между Москвой и Киевом. Зеленский ранее в открытом письме президенту России Владимиру Путину предложил провести встречу для завершения конфликта. Текст письма опубликовала пресс-служба президента Украины в четверг, 4 июня.

В обращении глава государства отметил, что более 26 лет назад, когда Путин возглавил Россию, многие в Украине относились к нему положительно, однако, по его словам, это осталось в прошлом. «Сейчас абсолютное большинство украинцев положительно воспринимает то, что наши дальнобойные дроны «посетили» открытие вашего форума в Петербурге, преодолев расстояние более чем в 1000 км. Как вы хорошо знаете, это расстояние не является пределом наших возможностей», - говорится в письме.

Зеленский заявил, что 26 лет власти Путина полностью изменили повестку в отношениях между Украиной и Россией. «От обсуждения товарооборота и других гражданских вопросов наши народы перешли исключительно к теме попаданий и потерь», - отметил президент Украины. По словам Зеленского, почти половину из 26 лет пребывания Путина у власти «Россия провела в войне против Украины». «Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором - войной без реальной причины. Именно так это запомнит история», - заявил он.

Президент Украины заявил, что после 26 лет правления Путина украинскому лидеру «нечего делать» в Москве, как и российскому лидеру - в Киеве. «Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны арабского мира - многие могут и хотят принять эту встречу», - отметил Зеленский.

Кремль надеется на нарушение паузы в переговорном процессе по Украине

Кремль надеется, что пауза в переговорном процессе по Украине будет нарушена, заявил также пресс-секретарь российского лидера. «Мы все-таки надеемся, что та пауза, которая сейчас образовалась, будет нарушена. И будут вызываемы какие-то контакты. Тем более, что с американцами мы продолжаем по имеющимся каналам общаться», — подчеркнул Песков.

Также он сообщил об отсутствии планов по встрече Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшее время. «Планов нет. Очевидно, что для того, чтобы встреча состоялась, должна быть проделана хорошая домашняя работа, в плане продвижения по мирному тракту украинского регулирования», - сказал он.

По словам пресс-секретаря Путина, позиция Белого дома «последовательная и противоречивая» одновременно. «Госсекретарь Рубио, который сказал, что: «в целом мы поддерживаем только одну сторону — это Украина, и туда мы и оружие поставляем», и так далее. Это последовательно происходит. А с другой стороны, мировые дела так устроены, что, несмотря на существенные противоречия в заявлениях, важны конкретные дела. По конкретных делам мы видим действительно искреннее желание президента Трампа и некоторых членов его команды помочь в разрешении украинского конфликта», - заявил Дмитрий Песков.

Армения фактически не участвует в работе ОДКБ

Он заявил, что Армения не участвует де-факто в работе ОДКБ уже достаточно длительное время. «Мы знаем, что сейчас нынешнее руководство Армении, я бы сказал, искусственно пытается поставить страну на перепутье. Собирается организовать для страны выбор идти в сторону Европы или в сторону ЕАЭС. Мы убеждены в том, что если класть на чашу весов ориентацию на ЕАЭС, то ЕАЭС для Армении перевешивает. Это выгодно для армян», — сказал Песков.

Орбан — прагматик и друг Венгрии

Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда был большим прагматиком. «Он не был нашим другом, он был другом венгерского народа, и он делал то, что выгодным венграм, а зачастую эта выгода совпадала с нашей выгодой. И когда что-то становится взаимовыгодным по межгосударственным делам, это и есть партнерство», - сказал он.

Приглашение США для участия в ВЭФ

Кремль не планирует направлять американской делегации отдельное приглашение на Восточный экономический форум (ВЭФ) осенью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Там же открыто для всех делегаций: делегации сами принимают решение», - ответил он на соответствующий вопрос.

На нынешний ПМЭФ делегация США приехала - ее возглавил председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон будет впервые за последние восемь-девять лет официально представлен на форуме. Кук, как ожидается, выступит на тематической сессии форума «Россия - США: диалог культур».