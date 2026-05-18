Кремль: Путин и Си Цзиньпин примут декларацию о становлении многополярного мира помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что речь идет о программном документе объемом 47 страниц

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящего визита российского лидера в Пекин примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в понедельник, 18 мая.

По его словам, лидеры двух стран подпишут «Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества».

Ушаков отметил, что речь идет о программном документе объемом 47 страниц.

«Это такой программный документ, он весьма массивный, я бы сказал, - 47 страниц, и в нем определены магистральные пути развития всего комплекса наших многоплановых двусторонних связей, однозначное общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах», - заявил представитель Кремля.

По данным Ушакова, Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Встречать российского лидера будет министр иностранных дел КНР Ван И.

Официальная программа визита начнется утром 20 мая. Церемония встречи Путина председателем КНР пройдет на центральной площади Пекина — Тяньаньмэнь.

В ходе визита Россия и Китай планируют подписать порядка 40 документов. Российскую делегацию будут сопровождать пять вице-премьеров, восемь министров, главы регионов и представители крупного бизнеса.

Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин подробно обсудят проект газопровода «Сила Сибири - 2», а также вопросы партнерства в сфере углеводородов.

По его словам, энергетические поставки из России остаются одним из ключевых направлений торговли с Китаем. Ушаков отметил, что в первом квартале поставки нефти в КНР выросли на 35 %, также продолжаются поставки природного газа.

Представитель Кремля также сообщил, что российско-китайская торговля практически полностью переведена на расчеты в рублях и юанях. По его словам, это делает ее защищенной от влияния третьих стран и нестабильности на мировых рынках.

Товарооборот России и Китая по итогам прошлого года, как отметил Ушаков, достиг почти 240 млрд долларов.

Говоря о международной повестке, помощник президента РФ заявил, что позиции Москвы и Пекина по вопросам внешней политики во многом совпадают, а по отдельным направлениям - «даже на 100 %».

При этом Ушаков подчеркнул, что Россия и Китай «не дружат против других», а взаимодействуют ради «всеобщего процветания».

По его словам, в завершение визита Путин и Си Цзиньпин проведут неформальную беседу за чаем, в ходе которой обсудят важнейшие вопросы двусторонней и международной повестки.

Ушаков также сообщил, что никакой связи между визитами Путина и президента США Дональда Трампа в Китай нет, а дата поездки российского лидера была согласована еще в феврале.

Кроме того, Путин в преддверии визита в КНР выступит с видеообращением к гражданам Китая.

Помощник президента РФ также сообщил, что Путин планирует принять участие в саммите ШОС в Бишкеке 31 августа - 1 сентября, саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября, а также посетить Шэньчжэнь 18–19 ноября, где пройдет саммит АТЭС.

Отдельно Ушаков отметил рост взаимных поездок граждан двух стран. По его словам, благодаря безвизовому режиму более 2 млн россиян посетили Китай, а около 1 млн граждан КНР побывали в России.