Кремль: Путин донес до Трампа позицию РФ от первого лица Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состоявшиеся контакты позволили российской стороне изложить свою позицию президенту США напрямую

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал возможностью на высшем уровне донести до Вашингтона позицию российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ в понедельник, 6 июля.

«Была хорошая возможность, что называется, на высшем уровне донести до президента США нашу позицию от первого лица», - сказал представитель Кремля, комментируя состоявшийся в конце прошлой недели разговор лидеров двух стран.

При этом Песков не стал оценивать, как именно Трамп воспринял заявления российской стороны. «Наверное, не с руки нам говорить о реакции Трампа. Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации США, Белом доме», - отметил пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, у Путина и Трампа есть понимание необходимости продолжения контактов в ближайшее время. Так он прокомментировал сообщения о том, что российский и американский лидеры якобы договорились созвониться после встречи Трампа с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

«Действительно, и у президента Путина, и у президента Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время», - сказал представитель Кремля.

Песков также назвал позицию американского лидера по украинскому конфликту «достаточно последовательной». По его словам, утверждения о том, что Трамп якобы часто меняет свою точку зрения, не соответствуют действительности.

«У президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция по Украине, и все эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что Трамп открыт к тому, чтобы слушать информацию, которую до него доводит Путин.

Совместные учения России и Китая не направлены против кого-либо

Кроме того, представитель Кремля прокомментировал вопросы, касающиеся Китая. Песков заявил, что совместные учения России и Китая не направлены против кого-либо. По его словам, Пекин не угрожает ни одному государству в Азиатско-Тихоокеанском регионе и никому в мире.

Комментируя испытательный пуск стратегической ракеты подводного базирования КНР, Песков отметил, что это является «суверенным правом» Китая.

«Мы считаем, что это суверенное право Китая - испытывать свою ракету и заниматься военным строительством. Китай не угрожает никакому государству в регионе, не угрожает никому в мире, и Китай является нашим большим союзником и стратегическим партнером», - сказал пресс-секретарь президента РФ.