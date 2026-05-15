Кремль: подготовка к визиту Путина в Китай завершена, он состоится в ближайшее время Президент в ходе визита обсудит двусторонние отношения, а также международные дела - Дмитрий Песков

Визит президента России Владимира Путина в Китай состоится совсем скоро, подготовка к нему уже завершена. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он, действительно, будет совсем скоро. Действительно, завершена подготовка к этому визиту, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы», - цитируют представителя Кремля российские государственные СМИ в пятницу, 15 мая.

По его словам, в Кремле скоро анонсируют сроки визита главы государства. «Мы сделаем совсем-совсем скоро официальное объявление. Поскольку мы это делаем по согласованию с нашими китайскими друзьями, мы просто не хотим забегать вперед», - отметил Песков.

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Китай обсудит весь комплекс двусторонних отношений, а также международные дела, отметил он. «Повестка дня понятная - прежде всего это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнерства, солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает $200 млрд. Ну и, конечно, международные дела тоже будут активно на повестке дня», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Двусторонние отношения РФ и КНР во всех измерениях - это очень много, это гуманитарные вопросы, это образование, это высокие технологии, добавил Песков.

Диалог США и Китая – предмет особого внимания

Диалог США и Китая как первой и второй экономики мира - предмет особого внимания для всех стран, в том числе России, заявил пресс-секретарь президента РФ.



«Разумеется, когда ведут прямой диалог на высшем уровне первая и вторая экономика мира, вы знаете, что по ППС, по паритету покупательной способности, Китай - это первая экономика, США - вторая экономика, в абсолютном измерении США - первая экономика, Китай - вторая экономика. В любом случае такие контакты, конечно, это предмет особого внимания, анализа для всех стран мира, в том числе и для нашей страны», - сказал Песков журналистам.

По его словам, Кремль через СМИ внимательно отслеживает информацию, публикуемую по теме визита президента США Дональда Трампа в Китай, и надеется получить ее «из первых рук» во время скорой поездки президента Путина в КНР. «Мы внимательно отслеживаем ту информацию, которая поступает через СМИ. Ну а из первых рук, мы надеемся, получим эту информацию, когда будем в Китае», - сказал он.

Президент США Дональд Трамп 13 мая прилетел в Пекин с визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. В пятницу глава Белого дома завершил трехдневный визит в Китай.

