Если президент Украины Владимир Зеленский «готов говорить ответственно и серьезно», то он всегда может приехать в Москву, - представитель Кремля Дмитрий Песков

Кремль: официальных каналов между Москвой и Киевом нет Если президент Украины Владимир Зеленский «готов говорить ответственно и серьезно», то он всегда может приехать в Москву, - представитель Кремля Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Киевом нет официальных каналов связи.Так Песков прокомментировал вопрос, было ли президенту РФ Владимиру Путину направлено приглашение по официальным каналам на саммит «Большой семерки» (G7) во французском городе Эвиан-ле-Бен.

«Конечно же, не было», - ответил представитель Кремля, указа на то, что «и официальных каналов между Москвой и Киевом нет».

Песков отметил, что если президент Украины Владимир Зеленский «готов говорить ответственно и серьезно», то он всегда может приехать в Москву.

«Зеленскому, вы знаете, что Путиным было, собственно, все сказано, все предложено. Было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, киевскому режиму прекрасно известно, о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут», - сказал он.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнера скоро приеду в Россию, «но точных дат пока нет». «Вы знаете, американцы заняты подготовкой и подписанием меморандума, который был согласован. Мы знаем, что в конце этой недели подписание намечено в Швейцарии. После этого, наверное, речь зайдет о том, что они смогут посетить и Москву», - сказал он.

Песков указал, что речь о визите американских переговорщиков в Москву велась в ходе телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 14 июня.

«По мере такого, как даты будут согласованы, мы вам сообщим», - добавил он.