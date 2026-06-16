Кремль: официальных каналов между Москвой и Киевом нет

Olga Keskin
16 Июня 2026•Обновить: 16 Июня 2026
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Киевом нет официальных каналов связи.Так Песков прокомментировал вопрос, было ли президенту РФ Владимиру Путину направлено приглашение по официальным каналам на саммит «Большой семерки» (G7) во французском городе Эвиан-ле-Бен.
«Конечно же, не было», - ответил представитель Кремля, указа на то, что «и официальных каналов между Москвой и Киевом нет».
Песков отметил, что если президент Украины Владимир Зеленский «готов говорить ответственно и серьезно», то он всегда может приехать в Москву.
«Зеленскому, вы знаете, что Путиным было, собственно, все сказано, все предложено. Было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, киевскому режиму прекрасно известно, о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут», - сказал он.
Кроме того, представитель Кремля сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнера скоро приеду в Россию, «но точных дат пока нет». «Вы знаете, американцы заняты подготовкой и подписанием меморандума, который был согласован. Мы знаем, что в конце этой недели подписание намечено в Швейцарии. После этого, наверное, речь зайдет о том, что они смогут посетить и Москву», - сказал он.
Песков указал, что речь о визите американских переговорщиков в Москву велась в ходе телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 14 июня.
«По мере такого, как даты будут согласованы, мы вам сообщим», - добавил он.