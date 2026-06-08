В РФ внимательно отслеживают информацию, связанную с выборами в Армении - Песков

Кремль: Москва фиксирует сообщения «о многочисленных нарушениях» на выборах в Армении В РФ внимательно отслеживают информацию, связанную с выборами в Армении - Песков

Москва ожидает окончательных результатов парламентских выборов в Армении и фиксирует поступающие сообщения «о нарушениях в ходе голосования».

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Песков воздержался от официальной оценки итогов выборов, отметив, что окончательные данные Центральной избирательной комиссии Армении пока не были объявлены.

«Я воздержусь от каких-либо официальных комментариев на этот счет, потому что не было озвучено окончательных результатов ЦИК Армении, мы ждем этих результатов», - сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает информацию, связанную с выборами в Армении.

«Мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов, в том числе сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов», - заявил он.

Представитель Кремля не стал уточнять, какие именно сообщения о нарушениях имеются в виду.

Песков также сообщил, что международный бизнес, несмотря на санкции, продолжает работу на российском рынке.

Комментируя ситуацию с топливом в Крыму, представитель Кремля заявил, что Министерство энергетики России принимает все необходимые меры, чтобы не допустить топливного кризиса. По его словам, власти разрабатывают комплекс мер для устранения существующих проблем с поставками топлива.

Говоря о возможности переговоров с Киевом, Песков отметил, что в нынешних условиях «сложно представить», как можно договариваться с украинскими властями.

Он также обратил внимание на, по его словам, «двуличие» Запада, который, говоря о мире, одновременно заявляет о намерении помогать Киеву в производстве оружия.

Кроме того, Песков заявил, что учения НАТО являются предметом пристального наблюдения со стороны Министерства обороны России. По его словам, Россия принимает все необходимые меры для обеспечения своей безопасности.