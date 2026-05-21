Кремль: любые учения являются сигналом и частью военного строительства

Любые учения являются сигналом и частью военного строительства. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя российско-белорусские учения, которые проходят с 19 по 21 мая.

«Любые учения являются частью военного строительства и любые учения являются сигналом», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о визите президента РФ Владимира Путина в Китай, представитель Кремля заявил, что он прошел «насыщенно, содержательно и максимально результативно».

При этом, по его словам, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали предложенный в 2023 году китайский план урегулирования в Украине.

«Нет, этот план не обсуждался. Тема Украины действительно затрагивалась. Китай действительно готов приложить усилия с тем, чтобы помочь выходу на мирную траекторию регулирования. И мы признательны нашим китайским друзьям за это», - отметил Песков.

В Кремле также прокомментировали дискуссии в Европе о возможных переговорах с Россией.

«Я не слышал, чтобы сейчас продолжались какие-то дискуссии на официальном уровне. Там они действительно были, но они скорее носили, как говорят дипломаты, эвентуальный характер, не более того. О конкретике пока никто не говорит», - сказал он, обратив внимание на то, что сам Путин «инициативно не предлагал» бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве посредника для переговоров с Россией.

«Его спросили журналисты, то есть ваши коллеги, кто с его точки зрения был бы предпочтительнее. Он сказал, что с его точки зрения был бы Шрёдер», - пояснил Песков.

Представитель Кремля отметил, что последние недели 3-4 в России слышали заявления от президента Финляндии Александера Стубба, «слышали и из Берлина тоже заявления о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить.

«Русские готовы к разговору. Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, а это именно то, чем сейчас занимаются европейцы. И если такая модальность в поведении европейцев сменится в пользу диалога, мы это будем только приветствовать», - указал он.

Песков также сообщил о достигнутом прогрессе в вопросе реализации проекта «Сила Сибири – 2».

«Действительно достигнут прогресс, действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы «Силы Сибири – 2». Прогресс можно и нужно констатировать. Но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена. Мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат», - сказал он.

В Кремле также заявили, что не видят рисков возникновения дефицита топлива из-за продолжающихся ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство. Это, кстати, связано с сезонными профилактическими работами. Но в целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой», - отметил он.

Кроме того, в Кремле прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о якобы застрявших в Ормузском проливе российских моряках. «Мы такой информацией не располагаем.Как правило, такие острые ситуации становятся известны через соответствующую систему сообщений от судовладельцев - наш Минтранс получает. Но мы сейчас не располагаем такой информацией», - сказал Песков.

При этом представитель Кремля не стал комментировать утверждения западных СМИ о том, что несколько сотен российских военных якобы прошли обучение в Китае.

«Нет, не могу прокомментировать. Очень много лживой информации публикуют газеты в Европе, в США. Это беда, с которой мы сталкиваемся. Нужно очень дозированно воспринимать такую лживую информацию», - указал он.