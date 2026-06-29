Украинская тема присутствовала в повестке беседы Путина и Лукашенко но при этом президент Беларуси не передавал никаких посланий - Песков

Кремль: Лукашенко не передавал Путину никакого послания от Зеленского Украинская тема присутствовала в повестке беседы Путина и Лукашенко но при этом президент Беларуси не передавал никаких посланий - Песков

Президент Беларуси Александр Лукашенко не передавал президенту РФ Владимиру Путину никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели неформальное общение на Валдае. По его словам, встреча состоялась в резиденции российского лидера и не освещалась публично из-за неформального характера.

Песков отметил, что в ходе общения лидеры затронули широкий круг вопросов, включая двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество, совместные проекты Союзного государства, региональную безопасность и ситуацию вокруг Украины.

«Это было неформальное общение, оно было в резиденции президента на Валдае», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, украинская тема также присутствовала в повестке беседы Путина и Лукашенко. При этом он заявил, что президент Беларуси не передавал российскому лидеру никаких посланий от Владимира Зеленского.

Во второй день к обсуждению присоединился премьер-министр России Михаил Мишустин. Как пояснил Песков, его участие было связано с торгово-экономической повесткой и реализацией совместных проектов в рамках Союзного государства.

«Разговор носил весьма предметный характер», - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что у России и Беларуси есть большое количество совместных проектов, которые требуют конкретной проработки.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопросы региональной безопасности. По словам представителя Кремля, речь шла, в частности, «о росте напряженности со стороны некоторых европейских стран и попытках провоцирования Беларуси».

Отдельно Песков прокомментировал украинское урегулирование. Он заявил, что позиция России по этому вопросу остается прежней и была изложена Владимиром Путиным два года назад во время выступления в Министерстве иностранных дел РФ.

Говоря о возможных каналах диалога по Украине, пресс-секретарь президента отметил, что они должны оставаться непубличными.

«Для того чтобы эти имеющиеся каналы работали и функционировали, они должны оставаться в тени, они должны оставаться непубличными», - сказал Песков.

Комментируя ход специальной военной операции, представитель Кремля заявил, что динамика на линии фронта, по оценке российской стороны, придает уверенность в достижении поставленных целей.