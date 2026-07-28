Киев постоянно расширяет географию «террористической активности». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя журналистам сообщения о действиях Украины на Ближнем Востоке.

«Мы видим, что киевский режим продолжает свою террористическую активность. И если посмотреть ретроспективно, киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности», - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Киев «напал» и осуществил «террористическую атаку» в отношении ФРГ, взорвав «Северные потоки», «нанес удар» по Казахстану, потому что ударил по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а Казахстан является совладельцем и акционером КТК, а также «взорвал» иранское торговое судно в Каспийском море, что, по словам Пескова, является «атакой» на Иран.

«Поэтому география террористической активности киевского режима расширяется. Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения «специальной военной операции». Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно», - считает представитель Кремля.

Песков также сообщил, что Вашингтон не запрашивал телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российскими лидером Владимиром Путиным, а также не отказывался от участия в украинском урегулировании.

«Американцы не оставляли украинский трек, для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые нужно решать», - отметил он.

По словам Пескова, рабочие контакты России и США по Украине продолжаются. «Постоянно в рабочем порядке контакты продолжаются и продолжали осуществляться», - добавил он.

Кроме того, в Кремле подчеркнули важность проведения в Армении референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС).

Песков отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Путиным не называл точных сроков проведения в стране референдума по вступлению в Евросоюз.

«Но тем не менее была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума. Это очень важно», - сказал он.

Комментируя ситуацию вокруг Wildberries, представитель Кремля заявил, что решение компании оказать помощь продавцам, понесшим потери из-за украинских атак на склады, заслуживает очень высокой оценки, однако решений о поддержке Wildberries со стороны государства пока не принималось. «Там осуществляется диалог, пока никаких конкретных решений на этот счет не принималось», - заключил он.