Чтобы российская и украинская стороны могли перейти к «полноформатным» мирным переговорам, президент Украины Владимир Зеленский должен отдать приказ войскам прекратить огонь и покинуть территорию «российских регионов». Такие условия назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос относительно урегулирования конфликта в Украине.



«Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент [РФ Владимир Путин] в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, президент Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов», - сказал Песков, указав на то, что «в этот момент наступит прекращение огня и стороны спокойно смогут заняться переговорами».

По словам представителя Кремля, переговоры «неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей».

Говоря о контактах с США по украинскому урегулированию, Песков заявил, что российская сторона продолжает диалог «по имеющимся каналам». «Эти контакты осуществляются на постоянной основе. И, поскольку они выполняют роль посредника, то через них ведется и обмен информацией с украинской стороной», - отметил он.

В Кремле также ответили на вопрос, рассматривается ли Россией возможное сотрудничество с США в вопросе «Северных потоков», если американцы выкупят у европейцев их часть инфраструктуры.

«На повестке дня российско-американских отношений могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов в области взаимных инвестиций, экономики и так далее. Эти проекты могли бы действительно быть весьма полезны и выгодны с экономической точки зрения как российским компаниям, так и американским. По мере того, как американская сторона будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским регулированием, или по мере того, как украинское урегулирование наступит, тогда, мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт», - сказал Песков.

Говоря о реакции со стороны США на состоявшийся накануне пуск «Сармата», представитель Кремля заявил, что в Москве «пока не слышали о какой-то официальной реакции». «Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющейся международной практикой», - отметил он.

При этом пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать утверждения о том, что российский сухогруз Ursa Major, затонувший у берегов Испании в 2024 году, перевозил компоненты ядерных реакторов для КНДР. «Нет, мы не видели эту информацию, нам нечего комментировать», - сказал он.