Это та реальность, которая сейчас существует в Европе, и конечно же, РФ ее учитывает - Дмитрий Песков

Кремль: ЕС тратит огромные деньги на «милитаризацию» экономик стран Это та реальность, которая сейчас существует в Европе, и конечно же, РФ ее учитывает - Дмитрий Песков

Европейский союз тратит огромные средства на «милитаризацию» экономик стран, и Россия учитывает эту реальность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 3 июля.

«Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик стран — это та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем», - сказал представитель Кремля.



По словам Пескова, Евросоюз постепенно трансформируется в военно-политико-экономический блок. Он отметил, что в ЕС происходит «становление военной идентичности», и назвал это «совсем другой реальностью».

Песков также прокомментировал решение ФРГ предъявить обвинение украинцу по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».

По его словам, это подтвердило информацию, которой Москва располагала практически с самого начала. Песков заявил «о причастности Киева и украинского государства к террористической деятельности и теракту против критической инфраструктуры Европейского союза».

Представитель Кремля заявил, что страны Евросоюза должны учитывать ситуацию с подрывом «Северных потоков», когда обсуждают перспективы членства Украины в ЕС и ее сближения с объединением.

Песков также назвал парадоксальной ситуацию, при которой Германия продолжает выделять средства Киеву.

«На этом фоне весьма и весьма парадоксально выглядит каждый раз новость, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины Киева», - заявил он.

- О Калининградской области

Представитель Кремля также заявил, что Калининградская область остается в постоянной повестке президента и правительства РФ.

По словам Пескова, Калининград — это «очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии». Он подчеркнул, что с учетом «недружественного положения» регион требует особой заботы со стороны федерального центра.

Песков отметил, что работа по развитию Калининградской области ведется на постоянной основе. Речь идет о снабжении региона, программах развития и финансировании.