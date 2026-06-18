Европейцы оказывают «неполезное влияние» на Трампа, однако он «сильный политик», который придерживается своих взглядов, - помощник президента РФ Юрий Ушаков

Кремль: Европейцы на саммите G7 «накачивали» Трампа «неполезными, если не вредными идеями» Европейцы оказывают «неполезное влияние» на Трампа, однако он «сильный политик», который придерживается своих взглядов, - помощник президента РФ Юрий Ушаков

Европейские лидеры на саммите «Большой семерки» (G7) «накачивали» президента США Дональда Трампа «неполезными, если не вредными идеями». Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии «Вестям» на полях саммита РФ - АСЕАН.

«Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями», - сказал Ушаков.

«После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было», - отметил он.

По словам представителя Кремля, европейцы оказывают «неполезное влияние» на Трампа, однако он «сильный политик», который придерживается своих взглядов.

Ушаков также указал на то, что «европейцы явно настаивают на том, что необходимо продолжать войну». «Причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно», - отметил он.

Кроме того, Ушаков сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время.

«Оба переговорщика - и Кушнер, и Уиткофф - в ближайшее время посетят Россию. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами, будут присутствовать на начале работы по основному соглашению, поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены», - сказал он.