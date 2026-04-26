Европейская архитектура безопасности «невозможна» без учета интересов и участия России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину в воскресенье, 26 апреля.

Никакая архитектура европейской безопасности «немыслима» и без учетов интересов России, и без участия в ней России, отметил представитель Кремля. «Здесь только можно надеяться, что вот эта плеяда политиков уступит место со временем более прагматично настроенным политикам. Но пока, конечно, удручающая совершенно картина», - сказал Дмитрий Песков.

Провозглашение РФ главной угрозой «неразумно» для Европы

Провозглашение России главной угрозой для существования Европы является неразумным и ошибочным, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля с сожалением отметил, что нынешняя плеяда европейских политиков «выбирает линию тотальной русофобии» в качестве основного ориентира. Он назвал неразумным провозглашение РФ главной угрозой для существования Европы. Это ошибочно», - подчеркнул Песков.

Россия является неотъемлемой частью Евразийского континента, поэтому быть «главной угрозой для Европы» она просто не может, привлек внимание пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля также отметил усугубление кризиса в Европе. Речь, по его словам, идет об экзистенциальных, экономических кризисах и кризисе в безопасности. Но, по мнению Пескова, наиболее главным является кризис в понимании себя и своих основных ориентиров.

Очевидно, что нынешним политикам Европы придется уступить свое место другим политическим силам, убежден пресс-секретарь российского лидера. «А вот какие это будут политические силы? Германия - крупнейшая европейская держава с мощнейшей экономикой и очень дисциплинированным обществом. В какую сторону это все пойдет, я бы не взялся говорить сейчас», - подчеркнул представитель Кремля.

Киев «понимает», что последующие решения будут все более «болезненными»

Власти Украины «начинают осознавать», что с каждым разом придется принимать все более «болезненные решения», и на этом фоне «впадает в истерику», указал пресс-секретарь президента РФ. «Дальше будет хуже. Дальше нужно будет принимать еще более болезненные решения. И они это начинают понимать, отсюда истерика», - обратил внимание Дмитрий Песков.

По его словам, Россия неоднократно говорила о том, чтобы в Киеве «набрались воли» и приняли те решения, которые необходимы для выхода на договоренности. «Мы из Москвы неоднократно говорим о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли те решения, которые вы должны принять, чтобы выйти на договоренности», - отметил Песков, добавив, что дальше будет хуже. «Дальше нужно будет принимать еще более болезненные решения», - резюмировал он.