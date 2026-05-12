Кремль: для завершения конфликта Зеленскому требуется «необходимое решение»

«Специальная военная операция» в Украине может завершиться в любой момент, и для этого президенту Украины Владимиру Зеленскому требуется принять «необходимое решение», о котором знают в Киеве. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Гуманитарное перемирие завершилось, «специальная военная операция» продолжается. Она может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет - и Зеленский - возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение», - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 9 мая говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. «Он говорил о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате. И говорил о том, что мы будем приветствовать посреднические усилия Соединенных Штатов. Багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится, действительно, завершение. Но говорить в этом контексте о конкретике в данный момент не приходится», - отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что «президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров».

По словам представителя Кремля, встреча возможна не только в Москве, но «в любой другой точке», но «только если полностью финализировать процесс».«А для его финализации, для того чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу», - добавил Песков.

Кроме того, в Кремле прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что большой противолодочный корабль «Североморск» якобы был замечен у берегов Германии в Балтийском море.

«Наш военный флот выполняет свою функцию в Мировом океане в строгом соответствии с международным правом и международным морским правом. В том числе и выполняя задачи по обеспечению безопасности по проявлениям международного пиратства, иногда даже на государственном уровне, которые уже имели место в Мировом океане», - сказал представитель Кремля, указав на то, что не располагает информацией о географии передвижения российский военных кораблей, так как «это прерогатива министерства обороны».

«Что касается безопасности на Балтике, то, наверное, нагнетанию напряженности в большей степени здесь способствует в последние месяцы деятельность как раз военного флота стран НАТО, а не Российской Федерации», - добавил он.