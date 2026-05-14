Кремль: дело Ермака не повлияет на мирные переговоры Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу экс-главу Офиса президента Андрея Ермака

Уголовное дело на Украине против бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака не окажет влияния на процесс мирного урегулирования. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не думаю, что это может и возымеет какое-то влияние на дальнейшее продолжение мирного процесса», - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в Кремле не следят за расследованием.

«Это не вопрос нашей повестки дня. Это больше проблема — если действительно судом будет доказано, что это коррупция, — это вопрос, наверное, самого киевского режима и вопрос тех, кто давал ему деньги, то есть чьи деньги разворовали. Поэтому это не наш вопрос, особо не следим»,— сказал Песков.

-Суд арестовал экс-главу Офиса президента Украины

Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу экс-главу Офиса президента Андрея Ермака с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. Об этом сообщают украинские СМИ.

11 мая детективы НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) при строительстве четырех элитных резиденций под Киевом.

В ноябре 2025 года у Андрея Ермака уже проходили обыски в рамках дела о коррупции в энергетической сфере Украины. После этого чиновник ушел в отставку.