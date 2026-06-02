Кремль: делегация США впервые за несколько лет примет участие в ПМЭФ

02 Июнь 2026•Обновить: 02 Июнь 2026
Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил российским СМИ помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Делегация США на ПМЭФ пообщается с российскими официальными лицами, деятелями искусства»,-сказал Ушаков.
Он также рассказал, что президент России Владимир Путин 4 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет традиционную встречу с руководителями мировых информагентств.
По его словам, встреча Путина с руководителями ведущих информагентств будет посвящена актуальным аспектам внутренней и внешней политики РФ, ключевым событиям в мире.
Ушаков добавил, что российский лидер выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью.На пленарном заседании ПМЭФ традиционно ожидается дискуссия, в ходе которой президент РФ ответит на вопросы.
Помощник президента РФ заявил, что в ПМЭФ примут участие около 20 тыс. человек из более чем 100 государств.
«На ПМЭФ приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран мира, в том числе главы Узбекистана, Танзании, Абхазии»,-сказал он.
По словам Ушакова, Путин 5 июня на полях ПМЭФ проведет встречу с зампредседателя КНР Хань Чжэном.
А 4 июня Путин проведет в Петербурге двустороннюю встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Путин и Мирзиёев 4 июня по ВКС дадут старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане;
Страны СНГ будут принимать в ПМЭФ традиционно активное участие на высоком уровне, отметил Ушаков.
В ПМЭФ примут участие главы ряда международных организаций, в том числе АТЭС, ОДКБ, ОПЕК.