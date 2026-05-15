Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которому придется уйти в отставку из-за разных скандалов - Песков

Кремль: действия Киева могут повлечь за собой и другие отставки среди европейских властей

Отставки премьер-министра Латвии Эвики Силини и министра обороны страны Андриса Спрудса могут оказаться не последними политическими последствиями «действий Киева» для европейских властей. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом.

Комментируя ситуацию с украинскими беспилотниками, которые, по данным латвийской стороны, нарушили воздушное пространство страны и упали на территории нефтебазы в Резекне, Песков заявил, что европейским странам, прежде всего прибалтийским, следует учитывать возможные последствия подобных инцидентов.

«Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону Российской Федерации. Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой Киева и которому придется уйти в отставку из-за разных скандалов», - сказал представитель Кремля.

По его словам, если Киев «не обуздать должным образом», он, как утверждает Песков, «никого не будет щадить».

«Никого не будет щадить Киев, если его не обуздать соответствующим образом, никого не будет беречь и будет всех использовать в своих интересах, весьма и весьма нечистоплотных», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков также утверждает, что в странах Балтии сохраняются сильные антироссийские настроения, из-за чего там, по его мнению, едва ли могут получить поддержку политические силы, выступающие за восстановление диалога с Москвой.

«Прибалтика насквозь поражена бациллой русофобии, это совершенно очевидно. И вряд ли там сейчас могут иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Россией», - заявил он.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс 8 мая сообщил о готовности взять на себя ответственность и уйти в отставку после инцидента с украинскими беспилотниками, которые не были сбиты и упали на территории нефтебазы в Резекне, повредив четыре резервуара. На фоне правительственного кризиса 14 мая об отставке объявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.