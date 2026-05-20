Кремль: В РФ ждут в ближайшие недели визита Уиткоффа и Кушнера

В РФ в ближайшие недели ждут визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии Первому каналу.

«Мы ждем в ближайшие недели визиты сюда Уиткоффа и Кушнера», - сказал Ушаков.

Он отметил, что «контакты идут постоянно, решаются многие практические вопросы, и контакты по линии администрации двух стран, они будут продолжаться».

Отвечая на вопрос, не пора ли «забыть» про «дух Анкориджа» и говорить про «дух Пекина», представитель Кремля заявил, что дух сотрудничества между Россией и Китаем «реально существует».

«Дух Пекина» существует. Я не знаю про «дух Анкориджа», я ни разу не употреблял это словосочетание», - сказал он.

Кроме того, Ушаков допустил проведение встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.

«Я думаю, что во всех случаях, если оба лидера будут в Китае, то, наверное, они пересекутся, придут к какой-то встрече. Пока это сегодня согласовывалось, но раз такая перспектива есть, от нее вряд ли кто-то будет отказываться», - сказал Ушаков, указав на то, что разговора по другим перспективам российско-американских контактов на высшем уровне «пока не идет».