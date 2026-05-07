Кремль: В Ереване пытаются придерживаться политики «сидения на двух стульях»

Власти Армении пытаются «усидеть на двух стульях». Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«К сожалению, в Ереване пытаются по-прежнему придерживаться политики, как я сказал бы, сидения на двух стульях. Насколько долго так можно в такой позе, так сказать, пребывать, я не знаю. Но все это идет, конечно, во вред развитию наших двусторонних отношений, которые столь выгодные для России и для Армении», - сказал Ушаков, слова которого приводят российские СМИ.

По мнению представителя Кремля, отношения с Россией даже более выгодны Еревану, нежели Москве.

Говоря о трехсторонних переговорах с участием РФ, США и Украины, Ушаков заявил, что все переговорщики понимают, что нужно сделать, чтобы добиться результата.

«Я бы сказал, что в ходе трехсторонних переговоров сложилась ситуация, когда все три стороны понимают, что нужно сделать, чтобы добиться какого-то важного шага именно в контексте дипломатической работы. Все понимают, в том числе украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, и после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейших для долгосрочного урегулирования», - сказал он, указав на то, все зависит от политического руководства Киева.

«Были использованы все возможности и усилия, чтобы украинскую команду убедить в необходимости принятия этого шага, и украинские переговорщики это прекрасно понимают. Они так же понимают, что все зависит от решения их политического руководства», - отметил он.

Ушаков также напомнил, что последний раунд был в Женеве в феврале, а сегодня американские участники переговоров заняты другой «достаточно серьезной и важной проблемой».

Кроме того, представитель Кремля выразил надежду, что России не придется прибегать к ответным мерам в случае атак со стороны Украины в День Победы.

«Наш МИД циркулярной нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий и представительств еще раз обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлениям Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева», - отметил Ушаков.

«Министерство обороны тоже заявляло о целесообразности того, чтобы мирные граждане, жители Киева, тоже покинули город, если, не дай бог, нам придется отвечать на угрозы режима Зеленского», - добавил он.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что РФ «специально» не приглашала на парад ко Дню Победы 9 мая иностранных гостей, как в прошлом году.

По его словам, в 2025 году была большая группа иностранных гостей в связи с проведением юбилейных торжеств.

«В этом году мы специальных приглашений не рассылали», - указал Ушаков, добавив, что некоторые иностранные деятели изъявили желание посетить Москву в дни празднования Победы.