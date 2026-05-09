Кремль: выход на мирное соглашение — это очень долгий Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможном отходе Вашингтона от украинской темы

Выход на мирное соглашение является очень долгим путем «со сложными деталями». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналисту «Вестей» недавнее заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможном отходе Вашингтона от украинской темы.

«Понятно, что американская сторона хочет быстрого результата, понятно, что американская сторона спешит. Но это слишком сложная тема - украинское урегулирования. И выход на соглашение, на мирное соглашение — это очень долгий, со сложными деталями, путь. Так же, собственно, как, например, путь с Ираном, который предстоит пройти Соединенным Штатам. Мы пока не знаем как долго это будет длиться и чем это завершиться», - сказал Песков, призвав «набраться терпения».