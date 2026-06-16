Кремль: Встреча Хакана Фидана с президентом Путиным состоится в Казани Глава МИД Турции Хакан Фидан находится с визитом в России

После подписания меморандума между США и Ираном, которое пройдет 19 июня, может состояться визит американских представителей Джареда Кушнера и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«По итогам воскресной беседы ожидаем, что после того как будет подписано соглашение меморандум в пятницу, открывается возможность, чтобы организовать визит Кушнера и Уиткоффа в Москву», — сказал он.

Ушаков сообщил, что на саммите Россия — АСЕАН в Казани пройдет обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, будет подписана Казанская декларация и комплексный План действий на 2026–2030 годы. По его словам, по итогам встречи планируется принятие четырех документов, которые уже в принципе согласованы: Казанская декларация (политическая декларация), комплексный План действий на 2026–2030 годы, а также совместные заявления по энергетике и культуре.

«Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Казани 17 июня», - сообщил Ушаков.

«Вы знаете, что сейчас с визитом в Москве находится министр иностранных дел Турции Фидан, и он попросил о встрече с нашим президентом. Эта просьба была удовлетворена, и наш президент примет министра иностранных дел Турции завтра вечером ориентировочно в восемь часов вечера», — сказал представитель Кремля журналистам.

Касаясь возможной встречи президентов России и Украины он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал президенту США Дональду Трампу провести трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина. По его словам, в Кремль с таким предложением никто не обращался.

Глава МИД Турции Хакан Фидан. находящийся с визитом в России, провел отдельные встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и советниками президента Владимиром Мединским и Игорем Левитиным.