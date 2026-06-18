Кремль: Анкара готова предоставить площадку для переговоров по Украине

Marina Mussa
18 Июня 2026•Обновить: 18 Июня 2026
Турция подтвердила готовность предоставить площадку для продолжения контактов по украинскому урегулированию. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии Первому каналу на полях саммита Россия - АСЕАН, сообщили российские СМИ.
«Вы знаете, что несколько раундов переговоров уже состоялось. И вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию была подтверждена», - сказал Ушаков.
Он отметил, что Турция ранее уже принимала у себя переговоры по Украине.