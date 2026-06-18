Помощник президента РФ отметил, что в республике уже состоялось несколько раундов переговоров

Кремль: Анкара готова предоставить площадку для переговоров по Украине Помощник президента РФ отметил, что в республике уже состоялось несколько раундов переговоров

Турция подтвердила готовность предоставить площадку для продолжения контактов по украинскому урегулированию. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии Первому каналу на полях саммита Россия - АСЕАН, сообщили российские СМИ.

«Вы знаете, что несколько раундов переговоров уже состоялось. И вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию была подтверждена», - сказал Ушаков.

Он отметил, что Турция ранее уже принимала у себя переговоры по Украине.