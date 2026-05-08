Красный Крест и Красный Полумесяц – символ гуманности и надежды Ежегодно 8 мая в мире отмечается Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца

Ежегодно 8 мая в мире отмечается Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Учрежденный в 1953 году праздник призван отдать дань уважения работе волонтёров и сотрудников организации, которые оказывают помощь пострадавшим в вооруженных конфликтах, стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, руководствуясь принципами гуманности, беспристрастности, нейтральности и независимости. Этот день приурочен ко дню рождения швейцарского гуманиста Анри Дюнана, который родился 8 мая 1828 года в Женеве.

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца было основано в 1863 году в Женеве (Швейцария), по инициативе Анри Дюнана, чьи идеи легли в основу современной международной гуманитарной системы.

Турецкий Красный Полумесяц оказывает помощь нуждающимся по всему миру

Основанное 11 июня 1868 года Турецкое Общество Красного Полумесяца (Türk Kızılayı) является частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Как отмечается в релизе, предоставленном в ответ на запрос агентства «Анадолу» директором по медиа и стратегическим коммуникациям Турецкого Красного Полумесяца Илькером Гиритом, организация продолжает оказывать поддержку нуждающимся в помощи по всему миру, придерживаясь в своей масштабной деятельности беспристрастного, нейтрального и гуманитарно-ориентированного подхода.

В ведомстве отметили, что Всемирный гуманитарный саммит 2016 года в Стамбуле стал «парадигмальным сдвигом», закрепившим принцип локализации гуманитарной помощи как ключевое условие повышения ее эффективности. Подчеркнуто, что использование знаний, потенциала и преимуществ доступа местных участников обеспечивает более быструю, всеобъемлющую и устойчивую доставку помощи.

Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца, являющиеся фундаментом Международного движения, играют ключевую роль в гуманитарном реагировании, поскольку именно они, как правило, ввиду своих масштабов находятся ближе всего к очагам кризисов и обладают возможностью реагировать на них наиболее оперативно.

Турецкий Красный Полумесяц поддерживает жителей кризисных регионов, прежде всего в Газе, Ливане и Сирии, посредством продовольственной помощи, предоставления жилья, медицинских услуг и реализации программ психосоциальной поддержки. Эти усилия направлены не только на удовлетворение безотлагательных потребностей, но и на укрепление местного потенциала и содействие реабилитации сообществ, пострадавших в результате кризисов. Деятельность, осуществляемая в сотрудничестве с местными партнерами в странах, которым турецкий народ протягивает руку помощи, представляет собой пример практического претворения в жизнь принципа локализации.

С момента своего основания Турецкий Красный Полумесяц оказал помощь 147 странам по всему миру. За последние 10 лет организация участвовала в ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф в 138 странах.

По данным на начало 2026 года, Турецкий Красный Полумесяц оказал помощь окоо 33 млн. нуждающимся как внутри страны, так и за рубежом. Помощь за рубежом охватила более 12, 5 млн человек в 44 странах.Основные операции проводились в Газе, Сирии, Судане, Афганистане, на Балканах и в странах Африки.

В Газу было доставлено свыше 20 тыс тонн гуманитарной помощи, в том числе 1,3 млн банок консервированного мяса и более 10 млн порций горячей еды. Кроме того, в Судане помощь получили почти 650 тыс. человек, в Афганиста на «Поезде добра» было доставлено свыше 1,2 тыс. тонн гуманитарной помощи, а в Нигере и Уганде 385 тыс. человек получили помощь в виде установления водозаборных скважин.

В рамках программы «Рамазан-2026» Турецкий Красный Полумесяц организовал программы ифтар, сахур и раздачу продовольственных наборов в 21 стране, в первую очередь в Палестине. В 2026 году по случаю Курбан-байрам планируется провести распределение мяса жертвенных животных в более чем 30 странах, включая Палестину.

Турецкий Красный Полумесяц входит в число ключевых игроков в международной гуманитарной деятельности и вносит значительный вклад в глобальную солидарность, опираясь на поддержку доноров и самоотверженную работу волонтеров.

Гуманитарная миссия на фоне глобальной нестабильности

На фоне продолжающихся вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и гуманитарных кризисов деятельность Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца приобретает особую актуальность.

Сегодня организация функционирует более чем в 190 странах, оказывая помощь миллионам людей, пострадавших от войн, эпидемий и природных катаклизмов.

В условиях роста геополитической напряженности гуманитарные структуры все чаще сталкиваются с ограничениями доступа к пострадавшим, а также с угрозами безопасности своих сотрудников. Однако несмотря на это, принципы нейтралитета и беспристрастности остаются краеугольными в их деятельности.

От поля битвы к глобальной сети помощи

История движения восходит к событиям Битвы при Сольферино, свидетелем которых стал швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан. Потрясенный тем, что тысячи раненых солдат оставляли умирать без медицинской помощи, он организовал местных жителей для помощи всем пострадавшим, независимо от их национальности или стороны конфликта, под лозунгом «Siamo tutti fratelli» («Мы все — братья»).

Жан Анри Дюнан стал первым лауреатом Нобелевской премии мира в 1901 году. Он разделил награду с французским экономистом и пацифистом Фредериком Пасси.

Сегодня Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца — это крупнейшая гуманитарная сеть в мире, которая состоит из трех равноправных компонентов, работающих в тесном сотрудничестве. Это Международный комитет Красного Креста (МККК), который действует в основном в ситуациях вооруженных конфликтов, являясь нейтральным посредником и хранителем Женевских конвенций, Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП), координирующее деятельность национальных обществ в мирное время, при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях (не связанных с войной) и Национальные общества Красного Креста или Красного Полумесяца, действующие почти в каждой стране мира, оказывая помощь населению на местах в соответствии с принципами Движения.

Современные вызовы: от пандемий до климатических угроз

Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца сталкивается с беспрецедентным набором современных вызовов, которые требуют адаптации традиционных методов гуманитарной помощи. Основной фокус смещается на борьбу с последствиями изменения климата и подготовку к возможным новым пандемиям.

В этих условиях организации приходится адаптироваться, внедряя цифровые решения, развивая системы раннего реагирования и усиливая сотрудничество с государствами и международными институтами.

Принцип «Гуманизм вне политики» является основой деятельности Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, обеспечивая возможность оказания помощи всем нуждающимся, независимо от их политических взглядов, национальности или участия в конфликте.

Согласно прогнозам экспертов, роль гуманитарных организаций будет становиться все более критически важной из-за сочетания беспрецедентного роста числа конфликтов, климатических катастроф и ограниченности государственных ресурсов.

Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца - это ключевая дата для всего гуманитарного сообщества. Она объединяет историческую память о великой гуманистической идее, актуальные действия по спасению жизней и возможность привлечь внимание к миллионам людей, нуждающихся в помощи.

В условиях современного мира, характеризующегося ростом числа затяжных конфликтов, геополитической напряженности и климатических катастроф, гуманитарные принципы становятся одной из немногих универсальных ценностей, объединяющих международное сообщество.