В результате возникших повреждений задержки поездов составили от 50 до 90 минут

Кража кабелей на линии высокоскоростных поездов в Италии привела к задержкам рейсов В результате возникших повреждений задержки поездов составили от 50 до 90 минут

Кража медных кабелей на линии высокоскоростных поездов, соединяющей столицу Италии Рим с южным городом Неаполь, привела к повреждению железнодорожной инфраструктуры и сбоям в движении поездов.

Согласно заявлению итальянской государственной железнодорожной компании Trenitalia, сегодня утром около 07:00 по местному времени на линии высокоскоростных поездов Рим-Неаполь была совершена кража медных кабелей. В результате возникших повреждений задержки поездов составили от 50 до 90 минут.

Из-за инцидента на важной железнодорожной линии по оси север-юг рейсы высокоскоростных поездов были перенаправлены на обычные линии.

Ближе к полудню неполадки на линии были устранены, после чего движение поездов возобновилось, хотя рейсы продолжали выполняться с задержками.

В феврале в Италии также были совершены акты саботажа на некоторых железнодорожных линиях на севере страны. В связи с этим 16 июня силовики провели операцию, в ходе которой были задержаны семь человек, предположительно связанных с анархистскими группами.