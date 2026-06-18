Кража кабелей на линии высокоскоростных поездов в Италии привела к задержкам рейсов

Barış Seçkin, Marina Mussa
18 Июня 2026•Обновить: 18 Июня 2026
Кража медных кабелей на линии высокоскоростных поездов, соединяющей столицу Италии Рим с южным городом Неаполь, привела к повреждению железнодорожной инфраструктуры и сбоям в движении поездов.
Согласно заявлению итальянской государственной железнодорожной компании Trenitalia, сегодня утром около 07:00 по местному времени на линии высокоскоростных поездов Рим-Неаполь была совершена кража медных кабелей. В результате возникших повреждений задержки поездов составили от 50 до 90 минут.
Из-за инцидента на важной железнодорожной линии по оси север-юг рейсы высокоскоростных поездов были перенаправлены на обычные линии.
Ближе к полудню неполадки на линии были устранены, после чего движение поездов возобновилось, хотя рейсы продолжали выполняться с задержками.
В феврале в Италии также были совершены акты саботажа на некоторых железнодорожных линиях на севере страны. В связи с этим 16 июня силовики провели операцию, в ходе которой были задержаны семь человек, предположительно связанных с анархистскими группами.