В армии Кувейта заявили, что кувейтская часть КПП «Эль-Абдали» подверглась атаке дронов-камикадзе

КПП «Эль- Абдали» между Кувейтом и Ираком временно закрыт после атаки БПЛА В армии Кувейта заявили, что кувейтская часть КПП «Эль-Абдали» подверглась атаке дронов-камикадзе

Пограничный пункт «Эль- Абдали», расположенный на границе Ирака и Кувейта, временно прекратил свою работу после атаки дронов-камикадзе. Об этом сообщает иракское информационное агентство со ссылкой на высокопоставленного чиновника, пожелавшего остаться неназванным.

Иракский чиновник отметит, на КПП «Эль-Абдали» прогремел взрыв.

По словам источника, после атаки работа пограничного перехода была временно приостановлена.

В армии Кувейта, в свою очередь, заявили, что кувейтская часть КПП «Эль-Абдали» подверглась атаке дронов-камикадзе.

Согласно сообщению, в результате удара инфраструктуре пограничного перехода был причинен ущерб, однако погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что подразделения сухопутных войск, специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов и другие службы приступили к обеспечению безопасности района, ликвидации возможных угроз и уборке обломков беспилотников в соответствии с установленными процедурами.

Информации о том, откуда были запущены беспилотники, не приводится.

Накануне вечером американские военные нанесли удар по пограничному пункту «Шаламче» на ирано-иракской границе, в результате которого погибли два человека.