КПП «Эль- Абдали» между Кувейтом и Ираком временно закрыт после атаки БПЛА

Ali Makram Ghareeb, Muhammed Emin Canik, Olga Keskin
23 Июля 2026•Обновить: 23 Июля 2026
Пограничный пункт «Эль- Абдали», расположенный на границе Ирака и Кувейта, временно прекратил свою работу после атаки дронов-камикадзе. Об этом сообщает иракское информационное агентство со ссылкой на высокопоставленного чиновника, пожелавшего остаться неназванным.
Иракский чиновник отметит, на КПП «Эль-Абдали» прогремел взрыв.
По словам источника, после атаки работа пограничного перехода была временно приостановлена.
В армии Кувейта, в свою очередь, заявили, что кувейтская часть КПП «Эль-Абдали» подверглась атаке дронов-камикадзе.
Согласно сообщению, в результате удара инфраструктуре пограничного перехода был причинен ущерб, однако погибших и пострадавших нет.
Отмечается, что подразделения сухопутных войск, специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов и другие службы приступили к обеспечению безопасности района, ликвидации возможных угроз и уборке обломков беспилотников в соответствии с установленными процедурами.
Информации о том, откуда были запущены беспилотники, не приводится.
Накануне вечером американские военные нанесли удар по пограничному пункту «Шаламче» на ирано-иракской границе, в результате которого погибли два человека.