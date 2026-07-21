Корпус стражей исламской революции:Пентагон скрывает потери среди американских военных

Министерство обороны США (Пентагон) скрывает реальные данные о потерях среди американских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В КСИР утверждают, что число американских военнослужащих, погибших в Иордании, превышает официальные данные, опубликованные Пентагоном.



Министерство обороны США скрывает сведения о своих потерях среди военных, в частности, о гибели большого числа солдат при атаках на американские базы в Иордании, - отмечается в сообщении.

Ранее газета The New York Times писала, что Пентагон не обнародовал информацию о имевших место недавних атаках Ирана на американские силы, в результате которых большое число военнослужащих США получили ранения.

Появились утверждения, что в результате атак Ирана на американские военные базы ранения получили около 100 американских военных.

После появления этих сообщений официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в эфире одного из телеканалов подтвердил, что с 7 июля «в той или иной степени ранения получили около 100 человек». При этом, по его словам, 96 % из этого числа уже вернулись к исполнению своих обязанностей.

В США ранее официально сообщили о гибели трех американских военнослужащих.