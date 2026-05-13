Король Великобритании Карл III: Растущая нестабильность в мире представляет угрозу для страны

Король Карл III, открывший новую сессию парламента Великобритании, отметил, что растущая нестабильность и опасности в мире представляют угрозу для Великобритании.

Карл III открыл новую сессию парламента на заседании Палаты лордов, верхней палаты парламента.

В своей речи, которую депутаты Палаты общин, избранные путем всеобщего голосования, и члены кабинета слушали стоя, король Карл сказал: «Мир, становящийся все более опасным и нестабильным, угрожает и Великобритании. Напряженность на Ближнем Востоке — последний пример этого. Каждая частица энергии, обороны и экономической безопасности нашего народа проходит испытание».

Заявив, что правительство сделает все необходимое для создания более безопасной и справедливой страны, король он подчеркнул, что правительство примет срочные меры, чтобы сделать жизнь всех сообществ более безопасной.

По словам короля, экономическая безопасность Великобритании зависит от повышения уровня жизни во всей стране: «Мои министры примут необходимые меры для обеспечения стабильности и сдерживания роста цен. Они будут использовать все государственные инвестиции для формирования рынка и привлечения дополнительных инвестиций».

Карл III также указал на укрепление отношений с Европейским союзом (ЕС). В этой связи будет подготовлен соответствующий закон.

Обратив внимание на реформы, которые будут проведены в сферах правопорядка, здравоохранения, образования и судебной системы, король Карл III также сообщил, что готовится закон, предусматривающий отмену дворянских титулов.

«Мое правительство будет и впредь поддерживать долгосрочный мир на Ближнем Востоке и решение о создании двух государств — Израиля и Палестины», - резюмировал Карл III.