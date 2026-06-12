Стороны также рассмотрели региональные и международные вопросы на фоне последних событий на Ближнем Востоке

Король Бахрейна и Трамп обсудили возможное соглашение между США и Ираном Стороны также рассмотрели региональные и международные вопросы на фоне последних событий на Ближнем Востоке

Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа и президент США Дональд Трамп обсудили последние события, связанные с усилиями по достижению соглашения между США и Ираном.

Как сообщает официальное бахрейнское информационное агентство BNA, Трамп провел телефонный разговор с королем Бахрейна. Лидеры обсудили последние события в регионе.

В ходе беседы Трамп и Аль Халифа рассмотрели ход усилий, направленных на достижение соглашения между США и Ираном, а также ряд региональных и международных вопросов.

Король Бахрейна выразил Трампу благодарность и признательность за его поддержку Бахрейна и за предпринимаемые усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе.

Кроме того, Аль Халифа поздравил президента США с церемонией открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2026 года.