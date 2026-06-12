Король Бахрейна и Трамп обсудили возможное соглашение между США и Ираном

Çağrı Koşak, Elmira Ekberova
12 Июня 2026•Обновить: 12 Июня 2026
Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа и президент США Дональд Трамп обсудили последние события, связанные с усилиями по достижению соглашения между США и Ираном.
Как сообщает официальное бахрейнское информационное агентство BNA, Трамп провел телефонный разговор с королем Бахрейна. Лидеры обсудили последние события в регионе.
В ходе беседы Трамп и Аль Халифа рассмотрели ход усилий, направленных на достижение соглашения между США и Ираном, а также ряд региональных и международных вопросов.
Король Бахрейна выразил Трампу благодарность и признательность за его поддержку Бахрейна и за предпринимаемые усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе.
Кроме того, Аль Халифа поздравил президента США с церемонией открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2026 года.