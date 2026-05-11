Цель экономической миссии Бельгии заключается в поощрении диалога между компаниями из разных стран и укреплении отношений для обмена передовым опытом в области инвестиций

Королева Матильда: от полной интеграции женщин в экономику выигрывает все общество Цель экономической миссии Бельгии заключается в поощрении диалога между компаниями из разных стран и укреплении отношений для обмена передовым опытом в области инвестиций

Королева Бельгии Матильда, посетившая Турцию в рамках «Экономической миссии», заявила: «Когда женщины полностью интегрированы в экономику на всех уровнях, от этого выигрывает все общество».

Королева Матильда в своей речи в Стамбульской промышленной палате, отметила, что цель экономической миссии заключается в поощрении диалога между компаниями из разных стран и укреплении отношений для обмена передовым опытом в области инвестиций.

По ее словам, это дает возможность обдумать экономическую модель, которую планируется развивать совместно, и роли, которые должны играть заинтересованные стороны.

«Это идеальная среда для обмена мнениями по вопросам расширения прав и возможностей женщин в деловой жизни. Признано и научно доказано, что укрепление позиций женщин на их профессиональном пути открывает путь к большей устойчивости и инновационному потенциалу, которые формируются предпринимателями и лидерами будущего поколения. Другими словами, когда женщины полностью интегрированы в экономику на всех уровнях, все общество получает от этого выгоду», - подчеркнула она.

Королева подчеркнула, что в связи с этим чрезвычайно важно сравнить меры, принимаемые деловыми кругами, гражданским обществом и государственными органами в Турции и Бельгии для поддержки женщин в экономической сфере.

Она хотела бы поделиться тремя мыслями, основанными на опыте Бельгии: «Прежде всего, равное и значимое участие женщин в процессах принятия экономических и политических решений является необходимым условием для инклюзивного экономического роста, инноваций и социальной устойчивости».

Отметив необходимость превентивных мер, включая социальный диалог и законодательные меры, Матильда передала послание о том, что равенство в сфере образования, психического здоровья и профессиональной деятельности, хотя и необходимо для укрепления положения женщин и девочек, все же недостаточно.

Роль женщин в профессиональной сфере

Она отметила, что этот процесс должен сопровождаться усилиями по устранению таких устойчивых препятствий, как дискриминация и стереотипы.

По ее мнению, укрепление положения женщин в трудовой сфере неотделимо от создания безопасной, уважительной и достойной рабочей среды. Насилие на гендерной почве наносит ущерб не только индивидуальным правам, но и подрывает доверие, способности и лидерский потенциал внутри организаций.

Королева Матильда рассказала о законодательстве Бельгии, отметив, что она придерживается комплексного подхода, включающего в себя профилактику, защиту и подотчетность.

Матильда, поделившись информацией о том, что на практике решающую роль играют скрытые и неформальные механизмы, отметила, что более 70 % случаев на рабочем месте в Бельгии разрешаются посредством посредничества или неформальных процедур.

Королева Матильда подчеркнула, что эта ситуация демонстрирует, насколько важны безопасные пространства для жертв, которые могут стесняться говорить об этом, и что ее страна решительно поддерживает на международном уровне механизмы, укрепляющие меры по предотвращению насилия и домогательств на рабочем месте и защищающие жертв.

Заявив, что, поощряя эти цели и обмениваясь примерами передовой практики, они будут способствовать прогрессу в создании более безопасной и инклюзивной рабочей среды во всем мире, она выразила мнение, что это принесет пользу не только женщинам, но и всему обществу.

Риск усиления неравенства

Королева Бельгии добавила, что рынок труда переживает процесс коренных преобразований, связанных с такими явлениями, как цифровизация, искусственный интеллект, удаленная работа и «зеленый» переход, что определяет характер появления новых барьеров, но при этом создает и новые риски.

Эти изменения не происходят без учета гендерных аспектов, в отсутствие осознанных и инклюзивных политических решений существует риск усугубления существующего неравенства, включая неравенство в доступе к навыкам, нестабильную занятость и растущее давление на баланс между работой и личной жизнью.

Матильда указала, что ориентированный на будущее рынок труда будет активно привлекать женщин к участию в этих условиях и создавать для них возможности стать лидерами будущего посредством равного доступа к образованию, цифровым и технологическим навыкам, а также обучения на протяжении всей жизни.

Наряду с инклюзивными подходами к гибкой и гибридной работе постоянное внимание к вопросам представительства и карьерного роста имеет жизненно важное значение для того, чтобы не допустить потери талантов, и подчеркнула, что, сознательно инвестируя в женщин и девочек, можно создать более подготовленный рынок труда будущего.

«Вопрос укрепления позиций женщин в профессиональной сфере требует видения, лидерства и постоянной приверженности, добавив, что на каждом лежит ответственность за то, чтобы указывать путь к лучшему миру», - сказала она в заключении.