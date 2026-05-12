Самолет с королевой Матильдой, прибывшей в Турцию 10 мая, вылетел из Стамбула

Королева Бельгии Матильда покинула Турцию Самолет с королевой Матильдой, прибывшей в Турцию 10 мая, вылетел из Стамбула

Королева Бельгии Матильда, посетившая Турцию в рамках экономической миссии Бельгии, покинула Стамбул.

Самолет с королевой Матильдой, прибывшей в Турцию 10 мая, вылетел из Стамбула.

Королеву Матильду в аэропорту Ататюрк проводили официальные лица.

Визит королевы Матильды в Стамбул

Самолет с королевой Бельгии Матильдой и сопровождающей ее делегацией приземлился в аэропорту Стамбула 10 мая.

Королева Матильда встретилась с супругой президента Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган в дворце Долмабахче.

Затем они посетили выставку «Вековая изящность», организованную Институтом зрелости, которая переосмысливает унаследованное от прошлого культурное наследие Турции как динамичный строительный блок, создающий будущее.

Делегация во главе с королевой Матильдой посетила кампус Стамбульского финансового центра Центрального банка Турецкой Республики (ЦБТР).

Приняв участие в сессии «Переход от Индустрии 4.0 к Индустрии 5.0 и возможности для Бельгии и Турции», организованной в Технологическом центре MEXT, королева Матильда затем посетила мероприятие в Стамбульском университете, посвященное биофармацевтическим экосистемам Бельгии и Турции.

Королева Матильда вместе со своей делегацией приняла участие в «Круглом столе высокого уровня представителей деловых кругов Турции и Бельгии» в Стамбуле.

Посетив Национальный технологический центр имени Оздемира Байрактара компании «Байкар», королева Матильда затем прогулялась по Ортакёю и сфотографировалась на память.

После участия в Турецко-бельгийском деловом форуме, организованном Советом по внешнеэкономическим связям (DEİK), королева встретилась с президентом Эрдоганом в резиденции Вахдетттин.

Делегация во главе с королевой Бельгии Матильдой также провела встречу с министром торговли Омером Болатом в консульстве Бельгии в районе Таксим.

Затем Матильда посетила Стамбульский морской музей и выступила на «Панели по экономическому участию женщин и правам женщин в деловом мире», организованной Стамбульской промышленной палатой (İSO).

При участии королевы Бельгии Матильды состоялась официальная церемония подписания соглашений между турецкими и бельгийскими компаниями.

Затем она посетила кампус Стамбульского финансового центра Центрального банка Турецкой Республики (ЦБТР).

Приняв участие в сессии «Переход от Индустрии 4.0 к Индустрии 5.0 и возможности для Бельгии и Турции», организованной в Технологическом центре MEXT, королева Матильда также приняла участие в мероприятии в Стамбульском университете, посвященное биофармацевтическим экосистемам Бельгии и Турции и в «Круглом столе высокого уровня представителей деловых кругов Турции и Бельгии» в Стамбуле.