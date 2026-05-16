Корабли флотилии Global Sumud продолжают путь после зедержки у берегов Ливии

Muhammed Semiz, Elmira Ekberova
16 Май 2026•Обновить: 16 Май 2026
Корабли Международной флотилии Global Sumud, направляющаяся для прорыва блокады сектора Газа, продолжили движение после задержки в районе города Злитен на западе Ливии.
Как сообщили "Анадолу" активисты, находящиеся из флотилии, сотрудники сил безопасности завершили проверку паспортов участников неподалеку от города Злитен, расположенного примерно в 140 километрах к западу от столицы Ливии Триполи.
После завершения процедур колонна возобновила путь в сторону Газы спустя 5,5 часа ожидания.
Ранее днем корабли выехали из города Эз-Завия к западу от Триполи. В ее составе находятся более 350 активистов из 30 стран, включая Алжир, Тунис, Марокко, Мавританию, Турцию, Индонезию, Китай, США, Германию, Испанию, Италию и Великобританию.
Флотилия также перевозит 5 машин скорой помощи и 50 контейнеров, из которых 30 содержат гуманитарную помощь, а 20 представляют собой мобильные жилые дома.