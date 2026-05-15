По оценкам, флотилия может приблизиться к Газе во второй половине дня в воскресенье

Корабли флотилии Global Sumud продолжают движение к востоку от острова Родос По оценкам, флотилия может приблизиться к Газе во второй половине дня в воскресенье

Международная флотилия «Global Sumud» целью которой является прорыв блокады Газы и доставка гуманитарной помощи, продолжает движение к востоку от острова Родос.

По информации, полученной «Анадолу» от представителей флотилии, суда, вновь вышедшие из Мармариса, продолжают следовать в направлении Газы в составе 54 судов.

На борту флотилии находятся около 500 активистов из 45 стран. Сейчас суда плывут примерно в 27 милях к востоку от острова Родос со средней скоростью 5 узлов.

При сохранении текущего маршрута и скорости, по оценкам, флотилия может приблизиться к Газе на расстояние около 100 миль во второй половине дня в воскресенье, 17 мая.

Атака Израиля на флотилию «Global Sumud»

Флотилия «Global Sumud» в рамках весенней миссии 2026 года, направленной на прорыв блокады сектора Газа и доставку жизненно важной гуманитарной помощи, в ночь на 29 апреля подверглась вмешательству армии Израиля у берегов острова Крит.

Армия Израиля, совершив незаконное вмешательство в международных водах и атаковав суда с активистами, задержала 177 человек и подвергла их жестокому обращению. Это произошло в 600 морских милях от Газы и в нескольких милях от территориальных вод Греции.

В августе 2025 года армия Израиля также совершила аналогичную атаку на «Глобальную флотилию Сумуд», которая направлялась к Газе на более чем 40 судах с 500 активистами из более чем 44 стран.