В рамках учения отработаны маневры по уничтожению корабельной группировки условного противника

Корабли Северного флота РФ провели учение со стрельбами в Баренцевом море В рамках учения отработаны маневры по уничтожению корабельной группировки условного противника

Корабли Северного флота России совместно с расчетами береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» провели в Баренцевом море учение по уничтожению корабельной группировки условного противника, сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 3 августа.

«Все прошло как по нотам. Воздушная разведка засекла корабельную группировку условного противника на удалении свыше 300 километров и передала ее координаты на командный пункт»,- следует из публикации оборонного ведомства в социальной сети.

По целям отработали фрегат «Адмирал Головко» − крылатой ракетой «Калибр», ракетный крейсер «Маршал Устинов» − крылатой ракетой «Вулкан», ракетный дивизион БРК «Бастион» − сверхзвуковой противокорабельной ракетой «Оникс», а также атомный подводный ракетный крейсер «Орел» − тремя крылатыми ракетами «Гранит», следует из текста.

Данные объективного контроля подтвердили поражение «вражеских» кораблей, заявили в МО РФ.